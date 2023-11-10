Эксперт объяснил, как изменение погодных условий повлияет на боевые действия, а также чего ждать по сравнению с прошлой зимой.

Погодные условия окажут влияние прежде всего на возможность применения тяжелой техники. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Василию Голованову.

"Мы хорошо понимаем, что бронетехника тяжелая советская весит, скажем, БТР, БМП в пределах 10-12 тонн, танки весят старые советские или теперь российские 36-43 т, а НАТОвские - это вообще сверхтяжелая техника, Брэдли стартует от 20 т и может достигать далеко за 25, а танки стартуют от 57 и могут достигать 75, именно так весит Челленджер. Конечно, двигаться по грунту они не смогут", — заявил Петр Черник.

При этом эксперт напомнил, что на Юге, как и вообще по всей Украине, существует огромная сеть дорог с жестким покрытием, и зимой небольшими группами по ним можно будет двигаться.

"Важно ликвидировать главного врага любых колонн - это артиллерию, и в этой части с мая месяца мы кардинально изменили философию боя: если в среднем за полтора года войны мы истребляли в пределах 200-300 орудий в месяц, то в мае - 553, в июне – 688, в июле – 678, в августе – 691, и абсолютный рекорд в сентябре – 947", — подчеркнул Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что артиллерийские валы окупантов существенно упали, плюс ВСУ достигли значительного коэффициента полезности применения FPV-дронов. Кроме того, в отличие от предыдущей зимы, у нас появилось большое количество добротной колесной техники, а она относительно легкая.

"Определенное движение будет, то есть не будет абсолютного замирания, как это было прошлой зимой", - подчеркнул эксперт.

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