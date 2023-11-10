Эксперт объяснил, сколько ракет одновременно могут запустить оккупанты, и насколько опасной будет эта зима.

Ситуация этой зимой будет плюс-минус такой, как в прошлом году, а отчасти даже больше в нашу пользу. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Василию Голованову.

"Максимально за сутки рекорд, который они пока еще не преодолели, — 120 ракет, это первый день нашей войны. Максимально за месяц — 236, прошлый декабрь. Пока большего не показали.

Будут ли наносить удары? Будут. Есть определенные акценты в изменении штатного запуска: если вся прошлая зима – это чисто ракетное вооружение, скажем, на 95%, то теперь появилась компонента, которая называется шахеды, задача которых разбалансировать нашу систему противовоздушной обороны, изучать особенно пути подлета к целям, а потом уже потенциально по этому же пути, возможно, будут лететь следом крылатые ракеты", — заявил Петр Черник.

Эксперт привел украинцам показательные цифры по соотношению боевых частей шахедов и ракет.

"Шахед — это 50 кг, это как штатный артиллерийский снаряд, а, скажем, та же Х-101 — более 400 кг, Калибры варьируются от 250 до тех же 450 кг, это достаточно много. Вот мой взгляд: будут комбинированные пуски. Вообще ракетные пуски будут вплотную до последнего дня этой войны, мы не выдохнем. Правда, должен сказать, что уровень противовоздушной обороны существенно вырос, мы улучшились в этой части", — добавил Петр Черник.

Последние новости Украины:

Шокирующие цифры – насколько увеличилась армия оккупантов в Украине.

Также сообщалось, что эксперт указал на большую ошибку генерала ВСУ.

Валерий Залужный обратился к погибшему другу – новые подробности трагедии.