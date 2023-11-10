Военный эксперт Петр Черник рассказал, какая ситуация сейчас на фронте. Специалист поделился своей экспертизой на "Фабрике новостей".

"Текущая ситуация на фронте - это большая рутина. Два больших задания не снимаются - выйти на берег Азовского моря и это возможно, очень тяжело, ведь противник понимает, какое у нас стратегическое задание. Ибо перерезав сухопутный коридор до Крыма россияне девяносто девять и девять процентов будут вынуждены делать жест доброй воли назад на полуостров", - рассказал эксперт.

Второе задание сил обороны Украины - это стратегическое окружение Бахмута. Стратегически ничего не изменилось и в ближайшее время, минимум несколько недель, а то и месяцев, на данном участке фронта ничего не изменится.

Рано или поздно маятник колыхнется в одну из сторон на данных направлениях и есть большая надежда, что это произойдет в украинскую сторону и стратегические задачи Украины будут выполнены. А когда они уже будут выполнены силами обороны Украины, тогда уже можно будет дальше думать, как обрисовывать следующие задачи для освобождения Украины.

Как подытожил специалист, он имеет очень большую скептику по отношению к старой линии разграничения. Поэтому будущие стратегические планы необходимо тщательно проработать после выполнения прошлых.

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