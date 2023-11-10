Российские оккупанты боятся выходить на позиции, потому что напуганы украинскими ночными дронами, которые они называют "Баба Яга".

Недавнее поражение в оккупированном Донецке "Республиканского центра беспилотных систем", где оккупанты готовили операторов БПЛА, также повлияло на ситуацию на поле боя.

Об этом рассказал командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в интервью Анастасии Федор.

"Поражение любого места, где есть скопление экипажа, дает достаточно положительную динамику на передней линии, потому что противнику есть чем бить, а определенный период некем. Поэтому их расчеты БПЛА — это для нас одна из приоритетных целей, точно так же, как и мы для них — это тоже приоритетная цель, потому что очень-очень донимаем", — подчеркнул военнослужащий.

Юрий Федоренко рассказал, что иногда после объединенной работы украинской артиллерии и пилотов БПЛА, бойцы слышат радиоперехваты от противника, когда они отказываются выходить на ту или иную позицию, потому что боятся, что прилетит.

"Они понимают, что в дневное время это будет либо FPV-дрон, либо другие вещи, о которых мы пока не говорим, а в ночное время прилетит, как они называют, "Баба Яга" - эти ночные бомберы являются исключительно украинской разработкой, у противника пока их еще нет, и они уже больше, наверное, года активно применяются против врага достаточно успешно", - добавил командир роты ударных БПЛА.

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