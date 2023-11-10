Накануне бойцы ВСУ под Бахмутом FPV-дронами уничтожили 11 единиц вражеской техники и два окопа россиян.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины преуспели на отдельных участках. Об этом рассказал командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в интервью Анастасии Федор.

"Для противника ставится задача вернуть утраченные позиции, а также остановить наступление сил обороны. Соответственно противник задействует значительный ресурс как живой силы, так и легкобронированной, бронированной техники, артиллерийских средств, систем реактивного огня, беспилотную компоненту разведывательно-ударную, а также авиацию для того, чтобы отбить утраченные позиции, а также остановить наступление.

Несмотря на это, за счет объединенной работы различных бригад и четкого руководства внутри бригад, в том числе 92-й отдельной штурмовой бригады нашей, удается обеспечивать надежный результат по уничтожению врага", — заявил военнослужащий.

Юрий Федоренко отметил, что за счет объединенного огневого воздействия – это артиллерийские средства плюс средства БПЛА – удается поражать врага, начиная пехотой и заканчивая паровоздушными установками противника.

"В один из дней, когда противник проводил активные ударно-штурмовые действия, насыщение их техники на переднюю линию было достаточно высоким, и нашему подразделению удалось обеспечить тот результат, о котором мы сейчас говорим. Но я прошу заметить, что это одна из небольших составляющих результата, обеспечиваемого как 92-й штурмовой бригадой, так и другими бригадами Сил обороны, которые здесь держат надежно оборону, проводят ударно-штурмовые действия", - добавил командир роты ударных БПЛА.

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