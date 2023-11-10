Клиент "Ощадбанк" пожаловался на списание крупной суммы и выразил уверенность, что он такой не один.

Так, клиент Ощадбанк рассказал, что у него списали деньги за услугу, которую он не заказывал.

«Банк списывает деньги, за услугу, которую не заказывали. Это воровство», - сообщил клиент на официальной странице "Ощадбанк" в Facebook.

Мужчина утверждает, что Ощадбанк списал с его карточки 500 гривен и выразил уверенность, что он не единственный, кто сталкивается с такой ситуацией.

«Умножить на все карты... Верните деньги – воры!», – требует клиент «Ощадбанк».

Также мужчина рассказал, что пока попытки вернуть деньги завершились неудачей. В частности, клиент Ощадбанк позвонил в колл-центр, где его направили в отделение. Так что, отметил клиент «Ощадбанк», можно больше не звонить.

«С кем поспорить на 10 000 гривен, что деньги, которые у меня списали за смс-сообщение, которое я не заказывал – Ощадбанк без решения суда мне не вернет. Ни мне, ни тысячам держателям банковских карт сбережения?», - возмущается клиент «Ощадбанк».

В "Ощадбанке" на жалобу отреагировали.

«Услуга смс-информирования не обязательна для подключения. Если эта услуга вам не нужна вы, конечно, можете от нее отказаться по звонку в контакт-центр 0800210800 или в отделении банка», - ответили в «Ощадбанк».

Однако в "Ощадбанк" порекомендовали клиенту не отказываться от этой услуги:

«Ведь это удобно получать информацию о движении средств и иметь возможность подтверждать операции в сети Интернет».

Впрочем, подчеркнули в "Ощадбанк", если же вопрос о целесообразности смс исходит из ее стоимости и клиенту кажется тариф слишком большим, можно позвонить в контакт-центр и переподключить смс на бесплатные Push-сообщения, или сделать это в чат-боте.

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