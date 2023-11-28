Уволиться с работы не всегда так просто, как кажется, особенно если у вас неразумный начальник.

Уведомив об увольнении за месяц, начальник женщины сказал ей, что ей поручено проработать еще два месяца, чтобы помочь подготовить замену.

Официальное письмо об увольнении, полноценный разговор с отделом кадров и ожидаемая дата окончания работы привели к тому, что сотрудница была встречена с неожиданной враждебностью со стороны своего двухлетнего начальника.

В официальном электронном письме она выразила свою общую благодарность за опыт работы, щедрую месячную дату окончания работы и планы по оказанию помощи в адаптации нового сотрудника.

«Я сделаю все, что смогу, чтобы передача прошла как можно более гладко», — объяснила Салли в своем заявлении об отставке. «Я уже начал готовить несколько документов о передаче».

Она не только четко изложила свое намерение помочь компании перевести на ее должность кого-то нового, но и поблагодарила компанию за время, проведенное там.

Она даже предложила поддержку в будущем, помогая адаптировать кого-то нового на свою должность.

Разгневанный тем, что она «тратила время» на ее обучение в течение последних двух лет, ее начальник также выразил свое «разочарование».

Однако этот начальник, Алекс, не счел предложенный месячный срок отставки достаточным. На самом деле, он был явно рассержен ее решением уйти, сказав:

«Я провел большую часть двух лет, готовя тебя к этой работе… просто когда ты достаточно хорош, чтобы делать это самостоятельно, ты решаешь уйти?!"

Затем Алекс настоял, чтобы она отработала «трехмесячный период уведомления» вместо предложенного ею одного месяца, добавив, что о продленном сроке «они уже много раз говорили раньше».

Чувствуя себя расстроенной, раздраженной и разочарованной в своем начальнике, с которым она проработала два года, она была быстро подтверждена как юридическими, так и профессиональными консультантами по поводу ее электронного письма об увольнении, и оба подтвердили, что ее начальник совершенно не в порядке.

Источник: yourtango.

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