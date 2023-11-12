Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал атаки на энергетику Украины в этот отопительный сезон. Об этом специалист сообщил в эфире 24-го канала.

"Речь идет о циничной и прагматичной позиции. Речь идет о попытке деградации Украины и тут нужно быть откровенными, удалось ли восстановить после прошлой зимы потенциал энергетического комплекса Украины? Нет. Россия никуда не спешит и за прошлый год они нанесли урон около 50% критической инфраструктуры, из которой восстановлено 20%", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что в этом году оккупанты продолжат свое дело, чтобы деградация энергосистемы стала еще больше. Можно говорить о том, что Украина держиться и не собирается сдаваться, но для противника стоит цель, которую он собирается достигнуть.

Также террор со стороны России имеет определенные цели. Он систематически наносит удары, чтобы уменьшить потенциал Украины.

Все прекрасно знают роль Одессы, которая является транспортным хабом, обеспечивая экономическую активность и выживание Украины. И уничтожив портовую инфраструктуру Одессы на 50% и более мы снижаем свои возможности по отправке грузов из страны. В конечном итоге Украина получает вместо заработанного миллиарда уже 500 миллионов долларов, что намного меньше, чем было раньше до разрушения портовой инфраструктуры.

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