Военный эксперт Григорий Тамар дал ответ, ем отличаются украинская и израильская войны. Об этом он сообщил на канале "Сейчас".

"Я считаю, что абсолютно некорректно сравнивать ситуацию, в которой находится Израиль и Украина. Помимо того, что и наше государство и наше воюет с варварами, ничего другого нас не объединяет в данном случаи", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что Украина пытается отвоевать свои территории уступая противнику по ресурсам, живой силе и другим показателям. Израиль же пытается просто защитить граждан страны от террора, который устроил ХАМАС. И если Украина получает большую моральную поддержку от мира, то Израиль не получает ее. То есть, ситуации абсолютно противоположные.

Единственное, что похоже - это что Украина и Израиль являются заложниками от поддержки союзников, а именно США. Только у Украины кроме Америки есть еще и Британия, которая является могущественным государством, которое помогает. У Израиля кроме основного союзника США больше нет никого.

При этом у Байдена есть внутренне политическая повестка, но ему никто не выкручивает руки по поддержке Украины, ведь большинство американских политиков согласны с этим решением, кроме радикалов, которых меньшинство. А вот с поддержкой Израиля не все так просто, так как внутри США есть противоречия по данному вопросу.

Последние новости Украины:

Напомним, встреча Байдена и Си Цзиньпина в ноябре, эксперт поделился ожиданиями

А еще Politeka писала, что Китай стал главным выгодоприобретателем в войне в Украине, что известно

Также Politeka сообщала, что Россия готова в разы больше понести потери в Украине, что известно