Появились новые данные по прохождению идентификации пенсионеров и четкое разъяснение относительно одной из категорий пенсионеров.

В частности, в youtube-канале "Банковский клуб" рассказали, кому именно нужно проходить идентификацию и что для этого нужно.

Пенсионеры, получившие статус переселенца до 24 февраля 2023 года, должны пройти так называемую идентификацию до 31 декабря 2023 года.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №837 от 8 августа 2023 года.

"Прошу не путать тех, кто получил статус переселенца до 24 февраля 2023 года и после этой даты. Те, кто получил статус переселенца после 24 февраля 2022 года, это совсем другая категория пенсионеров», - говорится в сообщении.

Это касается и пенсионеров, которые находятся за границей и процесс прохождения идентификации для таких пенсионеров совсем другой: через обращение в пенсионный фонд или через кабинет пенсионного фонда на портале или через верификацию.

Речь идет о тех, кто получил статус переселенца до 24 февраля 2022 года.

Для прохождения идентификации имеющим статус переселенца до 24 февраля 2022 года, нужно до конца текущего 2023 года обратиться в любое отделение Ощадбанк. о себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, а также банковскую карту, на которую начисляется пенсия.

Речь идет только о тех пенсионерах переселенцев, кто получает пенсию или другие социальные выплаты через Ощадбанк, кроме выплат на проживание

Тем, кто получает пенсию через Укрпочту, проходить идентификацию не нужно.

Также не нужно проходить ее тем пенсионерам, которые стали внутренне помещенными лицами после 24 февраля 2022 года.

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