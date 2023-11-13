В апреле минимальную зарплату для украинцев повысят дважды - в январе и апреле.

Зарплаты в Украине будут перечислены. В Украине планируется двойное повышение минимальной зарплаты в 2024 году. Это произойдет в январе и апреле.

Важно отметить, что второе повышение, первоначально запланированное на лето, перенесено на апрель следующего года. Об этом говорится в записке в бюджет на 2024-й, принятый в Раде.

После двух повышений минимальная заработная плата в Украине вырастет с 6700 до 8000 гривен.

По расчетам правительства средняя зарплата в 2024 году составит 21 809 гривен. Реальная зарплата украинцев увеличится на 8,5%, что учитывает инфляцию, превосходящую предыдущий прогноз роста на 6%. Прогнозируемый уровень безработицы также скорректирован до 18,7%.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих также увеличится в 2024 году по сравнению с 2023 годом и составит 2346,3 млрд гривен (на 288,5 млрд гривен больше, чем планировалось на первом чтении, главным образом из-за уточнения предположений о денежном довольствии военнослужащих) .

В апреле минимальную зарплату для украинцев повысят с 7100 до 8000 гривен. Также планируется дальнейшее увеличение пенсий для тех, кто отвечает требованиям по стажу и достиг 65-летия. Гарантированный размер пенсии для этой категории пенсионеров вырастет с 2840 до 3200 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.