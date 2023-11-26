Некоторые пенсионеры продолжают работать на пенсии. В настоящее время это касается 2,7 миллиона человек. Недавно стало известно, что пенсии в Украине будут перечислены за считанные недели. Названы суммы и получающих повышенные выплаты.

С января 2024 минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 гривен. Максимальная пенсия также увеличится с 20930 до 23610 гривен. За превышающий норму стаж будут доплачивать вместо 20,9 гривен за каждый дополнительный год до 23,6 гривен.

Также с января 2024 года пенсии для украинцев, имеющих достаточный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и достигших 65-летия, будут увеличены.

По закону размер их пенсии не может быть менее 40% минимальной. С января пенсии этой категории увеличатся с 2680 до 2840 гривен. При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на отношение средней зарплаты по стране к средней зарплате будущего пенсионера (месяц до месяца). Получившуюся сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

Стоит отметить – украинец, уплачивающий взносы со средней зарплаты, может получать пенсию в размере около 29% обычного дохода. Сейчас это составляет 4,5 тысяч гривен. Официально получающий минимальную зарплату получит пенсию в размере всего 2093 гривен. Для того чтобы получать пенсию в размере 10 тысяч гривен, официальная зарплата должна составлять 33,3 тысячи гривен.

Источник: OBOZ. UA

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