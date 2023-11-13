Цены на рис претерпели изменения в зависимости от его вида, гречка и пшено тоже изменились в стоимости.

Украинцы могут не беспокоиться о своем завтраке, поскольку цены на популярные крупы остаются очень доступными. К примеру, в первой половине ноября гречка и пшено еще больше подешевели, а рис подорожал. Это подтверждается данными мониторинга на портале "Минфин".

В первой половине ноября средние цены на гречку составляют 32,15 гривны за килограмм. По сравнению с октябрем цена на эту популярную крупу снизилась почти на 3 гривны. В настоящее время цены на гречку колеблются от 27,50 до 39,90 гривен за килограмм в разных супермаркетах.

Средняя стоимость пшенной крупы сократилась с 24,76 до 21,90 гривен за 900 грамм, что отражается в цене 33,90 гривен за килограмм.

Цены на рис претерпели изменения в зависимости от его вида. Долгий рис подорожал на несколько копеек и теперь стоит 72,96 гривны за килограмм. Пропаренный рис можно купить за 61,90 гривен за килограмм. Круглый рис также подорожал с 75,50 гривен за килограмм до 82,36 гривен за килограмм.

Следует отметить, что по данным НБУ в 2023 году, дешевели также крупы и мука. Углубилось падение цен на растительное масло. Это, со своей стороны, замедлило рост цен на продукты переработки масла. Медленнее дорожали молочные продукты, хлеб и мучные изделия.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.