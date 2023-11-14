В настоящее время фонд принимает предварительные заявки на регистрацию в программе экстренной денежной помощи.

Граждане Украины, пострадавшие в результате военных действий, теперь имеют возможность получить не только гуманитарную помощь в виде продуктов питания, но и денежную помощь. Action Against Hunger (ACF), международная гуманитарная организация, борющаяся с голодом и его причинами по всему миру, готова оказывать денежную помощь украинцам.

В настоящее время фонд принимает предварительные заявки на регистрацию в программе экстренной денежной помощи в городе Черновцы.

Денежная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые за последние 30 дней были эвакуированы из районов активных боевых действий или боевых действий в город Черновцы или Черновицкую территориальную общину.

Все данные, предоставленные при предварительной регистрации, будут использоваться Action Against Hunger для анализа и проверки соответствия критериям программы.

Фонд подчеркнул, что гарантирует конфиденциальность личных данных и не передает их другим организациям, соблюдая строгую политику защиты информации. Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке: https://is.gd/hfjNkR .

Важно отметить, что заполнение данной формы не является фактической регистрацией в программе. Специалисты ACF звонят по телефону тем украинцам, которые отвечают установленным критериям, и сообщат о дальнейших шагах. Можно также обращаться за номером горячей линии 0800400884.

Источник: На Пенсии.

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