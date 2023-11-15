Пенсию и социальные выплаты в Украине одновременно, действительно ли такая категория граждан Украины, которая может получать сразу две пособия.

Эксперты youtube-канали "Банковский клуб", решили предоставить более развернутую информацию по этой теме.

Пенсия и социальная помощь, стало известно, кто может оформить сразу две выплаты:

Некоторые украинцы имеют право на получение сразу двух выплат – пенсии и социальной помощи, но есть условие, которое обязательно должно быть выполнено.

Так, лица с инвалидностью с детства установленного до 18 лет, имеют право на получение государственной социальной помощи. Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Размер этой помощи составляет, лицам с инвалидностью с детства первой группы 100% прожиточного минимума, для лиц, потерявших трудоспособность, сейчас это 2093 грн, лицо с инвалидностью с детства второй группы - это 80% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - сейчас это 16674 грн.

Третья категория – это лицам с инвалидностью детства третьей группы – это 60% прожиточного минимума для лиц по потерям трудоспособности сейчас это 1255 грн.

На детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – это 1465 грн, также лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать другие виды выплат.

Как сообщили в пенсионном фонде Украины, человек с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена ​​в возрасте до 18 лет и получает государственную социальную помощь, в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи" лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью - может получать при наличии права и пенсии в связи с потерей кормильца.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.