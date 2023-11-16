Известный военный аналитик объяснил, что на самом деле кроется за сценарием, в котором Украина якобы может вступить в НАТО, но при этом отказавшись от части своих территорий.

За разговорами о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории стоят люди, которые продвигают на самом деле российские нарративы.

В этом уверен военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

«Это чисто российский нарратив - давайте вступайте в НАТО в обмен на территорию. Никто не примет нас в НАТО, ни один здравомыслящий человек не примет нас в НАТО пока у нас идет активная фаза боевых действий. Только окончание войны может дать нам возможность подать заявку и быть принятым в НАТО. Потому как это мечта Путина втянуть НАТО в эту войну», - объяснил Жданов в своем новом видеообзоре.

Олег Жданов уверен, что никакого вступления Украины в НАТО в обмен на территорию быть просто не может.

«Мир в обмен на территорию не приведет ни к какому позитивному результату. Это наоборот на руку Путину для развязывания или разыгрывания карты в политическом пасьянсе. Карты перехода этой войны в мировую. И тогда Путин потребует всех же лидеров стран НАТО на переговорный процесс. Этого не будет. И это была бы для нас катастрофа», - подчеркнул Олег Жданов.

Добавим, в НАТО считают, что война в Украине может затянуться. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, армия россии плотно окопалась.

«Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя», - заявил Столтенберг.

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