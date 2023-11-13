Про те, що відбувається на Куп'янському напрямку, розповів політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов, пише Politeka.net.

За його словами, цю інформацію він одержав від розвідників.

«Окупанти почали дуже активно розбувати та роздягати своїх загиблих. І якщо розували вони і раніше (за кросівки чи берці ЗСУ могли побитися), то таке ставлення до форми та бушлатів я давно не бачив», - повідомив Сазонов у своєму телеграм-каналі.

Військовослужбовець зазначив, що таким чином проявляється дефіцит «у шмотках та взуття».

«Бракує на тих, кого сюди приганяють. Тобто не всі у них так добре і міцно, як деякі їхні пропагандисти говорять, а наші скиглики повторюють», - наголосив Кирило Сазонов.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу сталося практично 70 нових бойових зіткнень.

«На Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сіньківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області», - повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Додамо, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів. Крім того, були утилізовані ще 5 танків і 10 артилерійських систем.

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