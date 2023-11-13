О происходящем на Купянском направлении рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов, пишет Politeka.net.

По его словам, данную информацию он получил от разведчиков.

«Оккупанты начали очень активно разбувать и раздевать своих погибших. И если разували они и раньше (за кроссовки или берцы ЗСУ могли подраться), то такое отношение к форме и бушлатам я давно не видел», - сообщил Сазонов в своем телеграм-канале.

Военнослужащий отметил, что таким образом проявляется дефицит «по шмоткам и обуви».

«Не хватает на тех, кого сюда пригоняют. То есть не все у них так хорошо и прочно, как некоторые их пропагандисты говорят, а наши нытики повторяют», - подчеркнул Кирилл Сазонов.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки произошло практически 70 новых боестолкновений.

«На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области», - сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Добавим, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов. Кроме того біли утилизировані еще 5 танков и 10 артиллерийских систем.

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