Десятки бойових зіткнень відбулося минулої доби, стало відомо, що зараз відбувається на найважливіши напрямках.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, бої не вщухають, їх за добу відбулося майже 70.

Ззначається, що на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії.

На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник також вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку, за підтримки авіації, противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують штурмувати, але наші воїни тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Додамо, що згідно з неофіційними даними, що у напрямку Степового під Авдіївкою зупинити ворога не вдалося. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

«У напрямку Степового ворог не зупинений. Він продовжує просуватися, хоч і закріплюватися йому складно через наш вогневий вплив. ЛБЗ дуже динамічна, але є одна особливість - окупантам потрібно покласти не менше роти, щоб закріпитися на одній позиції», - повідомив Мірошніков, додаючи, що саме через це темпи ліквідації ворога зараз такі високі.

На околицях АКХЗ, зазначив Мірошніков, поки без змін – «окупанти лізуть, але вмирають, не встигаючи перелізти через паркан заводу».

Тим часом у напрямку Первомайського та Невельського ворог посилив атаки. Але, завдяки мужності українських захисників, результату вони не принесли.

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