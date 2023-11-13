Десятки боевых столкновений произошло за прошедшие сутки, стало известно, что сейчас происходит на важнейших направлениях.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, бои не утихают, их за сутки произошло почти 70.

Отмечается, что на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия.

На Лиманском направлении при поддержке авиации противник также вел безуспешные штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают штурмовать, но наши воины держат оборону. Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Добавим, что, согласно неофициальным данным, в направлении Степного под Авдеевкой остановить врага не удалось. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

«В направлении Степного враг не остановлен. Он продолжает продвигаться, хоть и закрепляться ему сложно из-за нашего огневого воздействия. ЛБЗ очень динамичная, но есть одна особенность - оккупантам нужно положить не меньше роты, чтобы закрепиться на одной позиции» , - сообщил Мирошников, добавляя, что именно из-за этого темпы ликвидации врага сейчас так высоки.

В окрестностях АКХЗ, отметил Мирошников, пока без изменений – «оккупанты лезут, но умирают, не успевая перелезть через забор завода».

Тем временем в направлении Первомайского и Невельского враг усилил атаки. Но благодаря мужеству украинских защитников результата они не принесли.

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