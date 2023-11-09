Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог завдав два ракетних та майже 50 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

«В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - зазначили в Генштабі.

Тим часом військовослужбовці, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку повіомляють, що штурми з боку росіян не припиняються.

«Берхівка - важко побратимам тримати позиції», - повідомив військовослужбовець 210 ОСБ "Берлінго" з позивним "Балу".

За його словами, росіяни продовжують «кидати м’ясо», намагаються вибити з позицій.

Українські захисники контратакували, повернути вдалося декілька позицій. Позиції ходять з рук в руки, - повідомив «Балу».

«На наших позиціях ( Кліщіївка ) - позиційні бої», - додав захисник.

За його словами, вчора росіяни намагалися «щось зробити», але їх відігнали.

Захисник розповідає, що відправляють окупантів «спати», а через 10 хвилин приходять інші.

«І так цілодобово. Артилерія їх не мовчить - іноді по своїм прилітає», - розповів «Балу».

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