Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог завдав два ракетних та майже 50 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.
Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
«В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - зазначили в Генштабі.
Тим часом військовослужбовці, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку повіомляють, що штурми з боку росіян не припиняються.
«Берхівка - важко побратимам тримати позиції», - повідомив військовослужбовець 210 ОСБ "Берлінго" з позивним "Балу".
За його словами, росіяни продовжують «кидати м’ясо», намагаються вибити з позицій.
Українські захисники контратакували, повернути вдалося декілька позицій. Позиції ходять з рук в руки, - повідомив «Балу».
«На наших позиціях ( Кліщіївка ) - позиційні бої», - додав захисник.
За його словами, вчора росіяни намагалися «щось зробити», але їх відігнали.
Захисник розповідає, що відправляють окупантів «спати», а через 10 хвилин приходять інші.
«І так цілодобово. Артилерія їх не мовчить - іноді по своїм прилітає», - розповів «Балу».
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