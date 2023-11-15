В связи с началом Рождественского поста свое обращение к украинцам сделал Митрополит Епифаний, пишет Politeka.net.

Митрополит Эпифаний отметил, что в этом году в Украине постятся в соответствии с новыми календарными рамками.

«Уже через сорок дней, 25 декабря, мы будем отмечать светлый праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, – и к єтому дню мы должны подойти обновленными, духовно очищенными», - отметил митрополит Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины также подчеркнул, что пост для христианина – это всегда время для духовного совершенствования. Но самым важным в эти дни является совсем не сам пост.

«…В пост мы не просто ограничиваем себя в пище животного происхождения – это не важнейшая составляющая постирования. Ведь многим людям из-за состояния здоровья или жизненных обстоятельств не рекомендуется полностью отказываться от животных продуктов, и по благословению священнослужителей пост для них ослабляется. А постирование невозможно без молитвы, покаяния и дел милосердия, через которые мы проявляем нашу любовь к Богу и ближним, лежащую в самой основе православной веры» , - отметил митрополит Епифаний.

Митрополит Епифаний также напомнил слова святителя Иоанна Златоустого: «Не хвались бездеятельным постом — сам пост не вводит в небо, если нет своей сестры — милостыни. Ведь она сочетается с ним, и между ними не только братские и тесные отношения, но милостыня даже опора для поста… Милостыня — это крыло молитвы. Если не сделаешь для молитвы крыл, то она не улетит, а когда душа окрылена, тогда она быстро уносится к небу».

Митрополит Епифаний призвал украинцев распоряжаться свободой воли с мудростью и умеренностью, но не только во время Рождественского поста, но и на протяжении всей земной жизни.

Ранее Рождественский пост начинался 28 ноября и заканчивался 6 января, но в связи с тем, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, дата празднования Рождества Христова изменилась.

Теперь Рождественский пост начнется 15 ноября и заканчивается 24 декабря.

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