З 1 вересня Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. У звʼязку з цим митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українців.

«Сьогодні ніби відкриваємо нову главу нашого життя: перший день осені, початок церковного новоліття, початок нового навчального року і перший день за новим, новоюліанським, календарем…», - зазначив Епіфаній.

Митрополит Епіфаній підкреслив, що будь-який початок – це завжди нові можливості, але разом із ними – й певна незвіданість, нові випробування, новий досвід, звершення, мрії і прагнення.

«Бажаю всім терпіння, здоров’я і сил, аби гідно зустріти все, що є «за порогом» цього нового відтинку нашого життя», - звернувся до українців митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Митрополит також зазначив:

«Наш індикт, новий церковний рік, ми розпочинаємо з переходу на оновлений, сучасний новоюліанський календар, яким вже давно користуються більшість Помісних Православних Церков світу».

Це рішення, пояснив митрополит Епіфаній, було ухвалено свідомо, поступово і зважено, соборно - через ухвали Синоду, Архієрейського Собору і Помісного Собору. Таким чином було зроблено ще один вагомий крок до нашої духовної незалежності від росії – адже новоюліанським календарем користуються більшість Православних Церков світу.

«Зокрема, й ті Церкви, які підтримали нашу автокефалію, нашу помісну Українську Православну Церкву».

Митрополит Епіфаній також зазначив, що молиться перед Господом за безпеку і захист школярів і студентів, вчителів і батьків, які розпочинають черговий навчальний рік в умовах війни.

«Пам’ятаймо, що за можливість розпочати навчання в рідних українських школах, так само, як і молитися в рідних українських храмах, ми вдячні Богові та нашим мужнім воїнам-захисникам, які платять за це дуже високу ціну – аби Україна мала сьогодення й майбутнє, аби ми мали СВОЮ Україну», - підкреслив Епіфаній.

Нагадаємо, у зв’язку з переходом на новоюліанський календар зміняться дати деяких свят.

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

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