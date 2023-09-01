С 1 сентября Православная Церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В связи с этим митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам.

«Сегодня будто открываем новую главу нашей жизни: первый день осени, начало церковного новолетия, начало нового учебного года и первый день по новому, новоюлианскому календарю…», - отметил Епифаний.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что любое начало – это всегда новые возможности, но вместе с ними – и определенная неизведанность, новые испытания, новый опыт, свершения, мечты и стремления.

«Желаю всем терпения, здоровья и сил, чтобы достойно встретить все, что есть "за порогом" этого нового отрезка нашей жизни», - обратился к украинцам митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Митрополит также отметил:

«Наш индикт, новый церковный год, мы начинаем с перехода на обновленный, современный новоюлианский календарь, которым уже давно пользуется большинство Поместных Православных Церквей мира».

Это решение, пояснил митрополит Епифаний, было принято сознательно, постепенно и взвешено, соборно – через постановления Синода, Архиерейского Собора и Поместного Собора. Таким образом, был сделан еще один весомый шаг к нашей духовной независимости от России – ведь новоюлианским календарем пользуется большинство Православных Церквей мира.

"В частности, и те Церкви, которые поддержали нашу автокефалию, нашу поместную Украинскую Православную Церковь".

Митрополит Епифаний также отметил, что молится перед Господом о безопасности и защите школьников и студентов, учителей и родителей, начинающих очередной учебный год в условиях войны.

«Помним, что за возможность начать обучение в родных украинских школах, так же, как и молиться в родных украинских храмах, мы благодарны Богу и нашим мужественным воинам-защитникам, которые платят за это очень высокую цену – чтобы у Украины было настоящее и будущее , чтобы у нас была СВОЯ Украина», - подчеркнул Епифаний.

Напомним, в связи с переходом на новоюлианский календарь изменятся даты некоторых праздников.

Даты неподвижных праздников, постов, общниц, дни памяти святых сместятся на 13 дней назад (будут отмечаться на 13 дней раньше).

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