Противник атакует город, нацеливаясь на те районы, где проживают мирные граждане.

Ситуация в районе Авдеевки находится под высоким напряжением, поскольку противник стремится окружить город. Все неудачи на поле боя оккупанты пытаются компенсировать регулярными обстрелами, которые наносят вред не только украинским военным, делится военный эксперт Олег Жданов.

"На данный момент земельные условия мешают противнику применять технику, однако при первой возможности они готовы мгновенно ее задействовать, имея в наличии значительные ресурсы техники. Российские силы компенсируют свои неудачи ежедневными массированными артобстрелами" - делится эксперт.

При этом он добавил, ранее местные жители могли ошибочно утверждать, что город подвергается обстрелам со стороны украинских военных, так как российские силы часто прибегают к тактике обмана.

Эксперт также добавил, расширение плацдарма на левом берегу реки Днепр в Херсонской области позволяет украинским военным вытеснить артиллерию противника, что делает обстрелы правого берега Днепра менее возможными. Сегодняшний успех на левом берегу заключается в том, что присутствие украинских войск может стать отправной точкой для дальнейшего наступления.

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