Зимой можно ожидать повышения цен на куриные яйца, хотя уже сейчас можно увидеть подорожание.

Стоимость нескольких продовольственных товаров может вырасти в ближайшем будущем. Прежде всего, речь идет о яйцах. Такие прогнозы делают эксперты. Между тем, специализированный сайт Минфин показал, насколько изменились цены на яйца за месяц.

Так, цены на куриные яйца изменились по состоянию на ноябрь по сравнению с прошлым месяцем. Например, цена за десяток яиц торговой марки "Квочка" снизилась с 55,75 до 54,75 гривен.

Цены на куриные яйца производителя "Ясенсвит" увеличились, в частности стоимость десятка яиц поднялась с 53,84 гривен до 55,52 гривен. Также цены на упаковку из 30 штук выросли с 159,80 гривен до 170,33 гривен.

Стоит отметить - традиционно в осенний период начинается подъем цены на овощи и фрукты из-за необходимости их хранения в специализированных хранилищах во время холодов. Это влияет на увеличение себестоимости производства и ограничение предложения, поскольку хозяйства без хранилищ пытаются продать свою продукцию до начала холодов, а те, в которых есть хранительные помещения, направлены на реализацию летом, когда цены выше.

Цены на овощи и фрукты могут расти на 5-10% ежемесячно. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. Относительно молочной продукции ее цена также увеличится, но не столь критично — на 3-5%.

Зимой можно ожидать повышения цен на куриные яйца, которые могут достичь 75 гривен за 10 штук.

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