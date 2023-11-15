В полиции рассказали подробности нового ужасного взрыва, произошедшего в Харьковской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Харьковской области, трагедия произошла в Изюмском районе.

Там в отделение полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области поступило сообщение от старосты села о том, что неподалеку с. Григоровка произошел взрыв автомобиля.

«Предварительно установлено, что двое мужчин нашли четыре ручных гранаты РГО, которые перенесли в автомобиль "ВАЗ 2107". Боеприпасы сдетонировали», – рассказали в полиции обстоятельства несчастья.

В результате взрыва погиб 33-летний местный житель, еще один мужчина 35 лет получил телесные повреждения.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Полицейские также опубликовали кадры с места трагедии, на которых можно увидеть, что в результате взрыва автомобиль сгорел дотла.

Отметим, радиус поражения осколками ручной гранаты - 50 м, радиус возможного поражения — 100 м.

Разминирование деоккупированной территории Харьковщины продолжается. Убегая, россяине минировали все на своем пути.

"Жилье людей, школы, детские сады, больницы, лесополосы, поля, даже кладбища", - говорят взрывотехнии ГСЧС.

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