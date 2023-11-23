В 2024 году украинским пенсионерам будут трижды поднимать выплаты, стало известно, каких сумм ждать.

Увеличение пенсий в Украине заложено в госбюджет на следующий год.

Так, в течение 2024 средняя пенсия в Украине должна вырасти до 6 тысяч гривен, а именно на 20%.

В январе, марте и июле пенсии в Украине будут расти.

В начале 2024 года вырастет размер прожиточного минимума с 2093 до 2361 гривны. Соответственно и пенсии, в том числе минимальная и максимальная – до 2361 и 23610 грн.

Вырастут минимальные выплаты для 65-летних лиц, с 35 годами страхового стажа для мужчин и 30 для женщин. Сумма в данной категории пенсионеров будет составлять 2840 гривен.

В марте будет индексация по новой бальной системе, однако пока неизвестно, на сколько вырастут пенсии.

В июле вырастет пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным страховым стажем, выплаты составят 3200 гривен.

Украинцы отреагировали на новость о повышении пенсий в Украине в комментариях:

"Повысят пенсии простым пенсионерам на 10 грн. Элитным пенсионерам на 1000 грн. Самым элитным на 10 тыс.грн. Цены НА ВСЕ вырастут процентов на 200. А докладывать будут об улучшении жизни и конце бедности. При этом забудут о военных, как всегда. И об оплатах, и о доплатах. Хотя в первую очередь необходимо погасить задолженность перед ними",

"Одни обещания?",

"Было бы хорошо, чтобы всем платили одинаковую пенсию - среднюю. Тогда действительно была бы средняя",

"Пенсию поднимают пять раз в год, по их словам, а она не поднимается ни на копейку, может достаточно из нас издеваться".

Источник: 24 канал.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.