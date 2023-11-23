Увеличение пенсий в Украине заложено в госбюджет на следующий год.
Так, в течение 2024 средняя пенсия в Украине должна вырасти до 6 тысяч гривен, а именно на 20%.
В январе, марте и июле пенсии в Украине будут расти.
В начале 2024 года вырастет размер прожиточного минимума с 2093 до 2361 гривны. Соответственно и пенсии, в том числе минимальная и максимальная – до 2361 и 23610 грн.
Вырастут минимальные выплаты для 65-летних лиц, с 35 годами страхового стажа для мужчин и 30 для женщин. Сумма в данной категории пенсионеров будет составлять 2840 гривен.
В марте будет индексация по новой бальной системе, однако пока неизвестно, на сколько вырастут пенсии.
В июле вырастет пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным страховым стажем, выплаты составят 3200 гривен.
Украинцы отреагировали на новость о повышении пенсий в Украине в комментариях:
"Повысят пенсии простым пенсионерам на 10 грн. Элитным пенсионерам на 1000 грн. Самым элитным на 10 тыс.грн. Цены НА ВСЕ вырастут процентов на 200. А докладывать будут об улучшении жизни и конце бедности. При этом забудут о военных, как всегда. И об оплатах, и о доплатах. Хотя в первую очередь необходимо погасить задолженность перед ними",
"Одни обещания?",
"Было бы хорошо, чтобы всем платили одинаковую пенсию - среднюю. Тогда действительно была бы средняя",
"Пенсию поднимают пять раз в год, по их словам, а она не поднимается ни на копейку, может достаточно из нас издеваться".
Источник: 24 канал.
Последние новости Украины:
Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.
Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.
Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.