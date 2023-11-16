Это повышение зарплат будет включено в социальные расходы государственного бюджета.

В 2024 году планируется повышение зарплат для украинцев. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о планах повышения зарплат работникам сферы образования во время заседания правительства.

По сообщению правительства, заработные оклады учителей вырастут сразу на 21%, а среднемесячная зарплата учителя высшей категории поднимется до 17,4 тысячи гривен.

Это повышение зарплат будет включено в социальные расходы государственного бюджета на 2024 год. По его заявлению, на следующий год на образование будет выделено 179 миллиардов гривен, что составляет 15% больше, чем в 2023 году.

"В бюджете предусмотрено повышение зарплат для учителей. В целом выплаты педагогам увеличатся на 21% в следующем году. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен", - отметил премьер-министр.

Кроме повышения зарплат также будут продолжены другие образовательные программы, в частности, выделено 2,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий, 1,5 миллиарда гривен на реформу Новой украинской школы, 1,5 миллиарда гривен на модернизацию школьных столовых и 1 миллиард гривен на новые школьные автобусы.

Также предусмотрено увеличение финансирования науки на 15% с основным акцентом на исследования, связанные с оборонно-промышленным комплексом.

Источник: Освіта.UA

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