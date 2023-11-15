Военный эксперт объяснил, какая угроза сейчас существует для Харьковской области и самого Харькова.

В районе Купянска, в районе Сватово и в районе Лимана противник пытается атаковать, оттеснить наши подразделения с позиций, занять более удобные позиции и создать предпосылки для дальнейшего продвижения.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью UKRLIFE.TV.

"Оперативный уровень абсолютно очевиден. То есть противник пытается оттеснить украинские войска за линию реки Оскол, в том числе выбить их с Купянска, и таким образом создать буферную зону в той части Харьковской области, которую они планируют оккупировать. И здесь цель противника абсолютно очевидна: они хотят закрепить эти территории за собой, создать линию обороны подобно тому, которую они создали на юге", — заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, после этого российские оккупанты уже дальше смогут готовиться к наступлению и проводить наступательные действия по направлению на Харьков.

"Для того, чтобы обеспечить себя, обезопасить от украинских действий, им необходимо выйти на уровень реки Оскол. Южнее, на Лимане, тоже продолжаются атаки. Там они тоже имеют очевидный характер - для того, чтобы создать угрозу нависания над украинской группировкой, которая находится в районе Славянска и Краматорска — это основной узел сопротивления украинских сил, и он достаточно серьёзно укреплён, с ходу штурмовать его россия не сможет, даже если бы очень захотела", — добавил Сергей Грабский.

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