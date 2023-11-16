Как рассказали в ДТЭК, атакована теплоэлектростанция в прифронтовом регионе, пишет Politeka.net.
«Из-за обстрелов окупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. Без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией», - сообщили в ДТЭК.
Также в ДТЭК заверили, что после прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий. Ночью энергоснабжение было возобновлено. Специалисты ДТЭК работают над возвращением воды в город.
К счастью, в результате этих обстрелов люди не пострадали.
Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что энергетики вернули свет более 40 тысячам украинских семей в Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами.
В ДТЭК подчеркнули, что в регионе ежедневно повреждаются электросети и подстанции.
"Наши специалисты возобновляют электроснабжение как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ", - подчеркнули в ДТЭК.
Кроме того, из-за регулярных обстрелов постоянно страдает и юг Днепропетровщины. Там энергетики ДТЭК за неделю вернули свет для более чем 5 тысяч семей.
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