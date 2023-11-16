В ДТЭК сообщили, что произошло и почему у некоторых украинцев исчезли вода и свет.

Как рассказали в ДТЭК, атакована теплоэлектростанция в прифронтовом регионе, пишет Politeka.net.

«Из-за обстрелов окупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. Без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией», - сообщили в ДТЭК.

Также в ДТЭК заверили, что после прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий. Ночью энергоснабжение было возобновлено. Специалисты ДТЭК работают над возвращением воды в город.

К счастью, в результате этих обстрелов люди не пострадали.

Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что энергетики вернули свет более 40 тысячам украинских семей в Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами.

В ДТЭК подчеркнули, что в регионе ежедневно повреждаются электросети и подстанции.

"Наши специалисты возобновляют электроснабжение как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ", - подчеркнули в ДТЭК.

Кроме того, из-за регулярных обстрелов постоянно страдает и юг Днепропетровщины. Там энергетики ДТЭК за неделю вернули свет для более чем 5 тысяч семей.

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