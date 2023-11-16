Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 16 ноября российские оккупанты потеряли еще 11 танков, 17 бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 8 РСЗВ, 14 беспилотников, 40 единиц автомобильной техники, одну единицу специальной техники и более 1 300 человек.

Анализируя обновленные данные известный политолог и боец ВСУ Кирил Сазонов подчеркнул, что это «хорошие сутки». Также Сазонов обратил внимание на цифры потерь артиллерийских систем и РСЗВ.

«Это не танки и прочая бронетехника, которые они могут кинуть толпой на штурм и много потерять сразу. Арту нужно вычислить и быстро нанести точный удар. Они прекрасно это знают и тщательно маскируются, как и мы. Тем не менее наша разведка и арта в этих дуэлях просто разрывают их. Очень важно и очень показательно именно картина по арте», - отметил Кирилл Сазонов в своем телеграм-канале.

По словам бойца, больше всего оккупанты «воют» именно из-за контрбатарейной борьбы ВСУ.

Добавим, в боях за Авдеевку российские захватчки несут рекордные потери.

Согласно сообщению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, общие человеческие потери россиян за месяц боев под Авдеевкой (10 октября – 10 ноября) составили около 10 000 солдат, 100 танков, 250 бронемашин, 50 арт-систем и семь самолетов штурмовой авиации.

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