Відомий військовий аналітик пояснив, що насправді криється за сценарієм, в якому Україна нібито може вступити до НАТО, але відмовившись від частини своїх територій.

За розмовами про вступ України до НАТО в обмін на території стоять люди, які насправді просувають російські наративи.

У цьому впевнений військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, пише Politeka.net.

«Це суто російський наратив – давайте вступайте до НАТО в обмін на територію. Ніхто не прийме нас до НАТО, жодна розсудлива людина не прийме нас до НАТО, поки у нас триває активна фаза бойових дій. Лише закінчення війни може дати нам можливість подати заявку та бути прийнятим до НАТО. Тому що це мрія Путіна втягнути НАТО у цю війну», - пояснив Жданов у новому відеоогляді.

Олег Жданов упевнений, що жодного вступу України до НАТО в обмін на території просто не може бути.

«Мир в обмін на території не приведе до жодного позитивного результату. Це навпаки на руку Путіну для розв'язання чи розігрування карти у політичному пасьянсі. Карти переходу цієї війни у ​​світову. І тоді Путін вимагатиме всіх лідерів країн НАТО на переговорний процес. Цього не буде. І це була б для нас катастрофа», - наголосив Олег Жданов.

Додамо, що в НАТО вважають, що війна в Україні може затягтися. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, армія Росії щільно окопалася.

«Ми маємо бути готовими до тривалого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що переговори, що відбуваються за столом, нерозривно пов'язані з ситуацією на полі бою», - заявив Столтенберг.

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