В поліції розповіли подробиці нового жахливого вибуху, який стався на Харківщині.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Харківської області, трагедія сталася в Ізюмському районі.

Там, до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від старости села про те, що неподалік с. Григорівка стався вибух автомобіля.

«Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”. Боєприпаси здетонували», - розповіли в поліції обставини нещастя.

Внаслідок вибуху загинув 33-річний місцевий мешканець, ще один чоловік 35 років отримав тілесні ушкодження.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

Поліцейські також опублікували кадри з місця трагедії, на яких можна побачити, що внаслідок вибуху автівка згоріла вщент.

Зазначимо, радіус ураження уламками ручної гранати – 50 м, радіус можливого ураження – 100 м.

Розмінування деокупованої території Харківщини продовжується. Тікаючи, росіяни мінували все на своєму шляху.

"Житло людей, школи, дитячі садки, лікарні, лісосмуги, поля, навіть цвинтарі", - кажуть вибухотехнії ДСНС.

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