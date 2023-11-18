На южном направлении ситуация в ВСУ очень шаткая, а российские захватчики собирают ударную группировку.

Представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк призвала придерживаться информационной тишины относительно того, что происходит на левом берегу Днепра, и это, по мнению военного аналитика Олега Жданова, является правильным.

«Там очень плохая ситуация. Да, у нас есть плацдарм, да мы частично объединили его, но там мы воюем ограниченным контингентом. И на сегодняшний день есть информация, что российская федерация собирает ударную группировку, чтобы попытаться ликвидировать этот плацдарм.

Именно это является основанием того, что генеральный штаб сегодня не спешит объявлять об успехах на левом берегу», - объяснил полковник в запасе Олег Жданов в эфире 24 Канала, комментируя ситуацию.

Жданов подчеркнул, что положение ВСУ там очень шаткое.

По словам военного аналитика, главный фактор в боях на Южном направлении опять-таки в силах и средствах.

«Мы могли бы готовить резервы в глубине страны, а затем постепенно перебрасывать их на это направление и организовать текущий ввод в бой для наращивания усилий. Это можно организовать. Мы можем мобилизовать определенное количество войск для формирования. Вопрос – на чем и с чем они будут воевать, вооружение. Где взять вооружение для этих войск», – объяснил Олег Жданов.

Военный аналитик также подчеркнул, что для прикрытия переправы через Днепр ВСУ особенно нужны авиация и ракетные войска.

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