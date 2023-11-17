Пенсия в Украине у некоторых пенсионеров вырастет, у кого будут выплаты более 23 тысяч гривен.

Пенсия в Украине , в январе 2024 года, запланировано увеличение минимальной и максимальной пенсии.

Самая низкая выплата вырастет на несколько сотен гривен, самая большая на несколько тысяч.

Пенсии в Украине с 1 января увеличатся в связи с увеличением прожиточного уровня.

С 1 января пенсии в Украине должны вырасти до следующих сумм:

минимальная пенсия – с 2 093 до 2 361 гривны;

максимальная пенсия – с 20 930 до 23 610 гривен;

стоимость стажа сверх норм – с 20,9 до 23,6 гривны.



Пенсия украинцам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин, возрастет в начале января.

Выплаты этой категории украинцев не могут быть менее 40% от минимальной зарплаты, их минимальная пенсия вырастет с 2680 до 2840 гривен.

"Неизвестно на сколько вырастет пенсия, но известно, что цены и тарифы поднимут в разы. Так было уже не раз, пенсию только пообещают поднять, а цены поднимают автоматически",

"Ну как всегда в первую очередь позаботиться о самих "тружениках", им же так тяжело с пенсией в 20 тысяч прожить",

"Дадут многие имеющие большие пенсии судьям, прокурорам, полиции а простому народу разве что крохи со стола на котором ели богачи",

"Все дело в том, что пенсию повышают в процентах. Поэтому у кого она была и так велика - и повысят прилично", - пишут украинцы в комментариях.

Джереор: 24 канал.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.