Продукты в Украине этой зимой могут стоить ощутимо дороже, чем сейчас.

Продукты в Украине зимой могут подорожать на 5-10%, на стоимость будут влиять несколько факторов, в частности сезонность.

По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, цены зимой на определенные продукты могут вырасти в половину.

На стоимость начал влиять фактор сезонности, речь идет о яйцах, молочной продукции, мясных изделиях, овощных культурах.

Фактически, говорит эксперт, с конца августа выросли цены на молочную и мясную продукцию.

Связано подорожание с логистикой, ростом цен на горюче-смазочные материалы и фактором окончания сезонности крупного молока.

По прогнозам Марчука к середине декабря цены, вероятно, будут "лезть вверх".

Продолжится рост цен до тех пор, когда перерабатывающие предприятия будут иметь обязательства по контрактам на внутренние и экспортные рынки.

Только после истечения контрактов возможно снижение цен.

Источник: Media Center Ukraine.

К слову, цены в Украине на определенные молочные продукты значительно выросли, украинцам сообщили, как изменилась стоимость.

В украинских магазинах ощутимо выросли цены на сливочное масло, сметану и молоко.

Как сообщает портал "Минфин", в нашей стране в магазинах и супермаркетах выросли цены на сливочное масло, сметану и молоко.

Согласно опубликованным данным, в магазинах 14 сентября сливочное масло "Яготинское 73%" по сравнению с прошлым месяцем выросло в цене с 66,14 до 67,63 гривен за 200 грамм.

" Селянське масло 72,5%" даже стало дешевле на несколько копеек и снизилось в цене до 69,71 гривен за 200 грамм.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.