Там, где враг сосредотачивает основные усилия, он имеет значительное преимущество в живой силе, за счёт этого практически ежедневно он может продвигаться на одну-две позиции вглубь нашей обороны, рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, надо обратить внимание на Купянское направление.

«Там идет массированно применение дронов со стороны врага и там наши войска начали больше попадать под удар этих самых дронов, артиллерии или авиации противника. На Купянском направлении идет довольно большая проблема, а на Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия, все попытки врага были пресечены.

Враг продолжает наиболее активно действовать в районе Ягодного и Клещеевки, они имели тактический успех несколько дней назад, однако на этом продвижение остановилось и ВСУ пресекли дальнейший прорыв. Может быть вариант, что они начнут перебрасывать войска с какого-то другого направления для того, чтобы усилить давление в районе Ягодного. Тем не менее, у нас уже подготовленный рубеж обороны и в принципе как бы это это даёт надежду на то, что далее попытки прорваться и в Часов Яр будут остановлены» - делится эксперт.

Эксперт также добавил, на данный момент земельные условия мешают противнику применять технику, однако при первой возможности они готовы мгновенно ее задействовать, имея в наличии значительные ресурсы техники. Российские силы компенсируют свои неудачи ежедневными массированными артобстрелами.

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