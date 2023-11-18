Авдеевка остается горячей точкой, однако наступательные действия идут и на многих других участках, что создаёт существенные проблемы в управлении нашими резервами. Нам надо точно угадать, куда резервы надо перебрасывать, делится военный эксперт Олег Жданов.

"Всё сделано на высшем уровне и мы отобьем атаки со стороны врага, у нас пока вопрос резервов не стоит, командование отправляет в бой подразделения и столько сколько надо, снимает со второго эшелона потерявших боеспособность, смешивают друг с другом.

Потенциал российской противовоздушной обороны существенно снизился в результате успешных действий украинских сил обороны. Это создает благоприятные условия для эффективного применения средств украинской обороны, так как российские военные либо не могут своевременно обнаружить их, либо вообще не обнаруживают" - поделился эксперт.

Также эксперт сообщил, ситуация в районе Авдеевки находится под высоким напряжением, поскольку противник стремится окружить город. Все неудачи на поле боя оккупанты пытаются компенсировать регулярными обстрелами, которые наносят вред не только украинским военным.

При этом он добавил, ранее местные жители могли ошибочно утверждать, что город подвергается обстрелам со стороны украинских военных, так как российские силы часто прибегают к тактике обмана.

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