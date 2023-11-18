Они сталкиваются с так называемыми "огненными капканами", поскольку территория подвергается обстрелам.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан отметил, что для путина важно получить какой-то позитив на фронте в преддверии предвыборной кампании. Свитан подчеркнул, что Авдеевский коксохимический завод – крупное предприятие с множеством подземных коммуникаций, и его удержание представляется легкой задачей.

"Российские войска пытались продвигаться на северную окраину Авдеевского коксохима, но им приходится маневрировать между железнодорожными путями и самим заводом на открытой местности.

Они сталкиваются с так называемыми "огненными капканами", поскольку территория подвергается обстрелам украинской артиллерии. Защитники успешно используют пулеметы, нанося ущерб пехоте противника, особенно учитывая влажные почвы, которые затрудняют передвижение техники" - делится эксперт.

Свитан подчеркнул, что бои за Авдеевку не приносят россии результатов, и враг понес большие потери как в бронетехнике, так и в личном составе.

Свитан выразил уверенность, что разгромить армию оккупантов можно уже в ближайшем будущем, но при одном условии.

"Разгром российской армии, по большому счету, возможен, если будет достаточное количество вооружения…. Если буде достаточное количество вооружения, то российскую армию мы разгромим в течение следующего года, 2024-го, и выйдем на госграницу", - предположил Роман.

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