В Херсонской области ВСУ продвинулись к селу Крынки на левом берегу, стремясь расширить свою зону контроля. Несмотря на положительную динамику на данном участке фронта, полковник запаса ВСУ Роман Свитан подчеркнул, что рано говорить о создании плацдарма из-за определенных обстоятельств.

"Формирование плацдарма на левом берегу должно иметь конкретную цель. Если у ВСУ достаточно сил и ресурсов, то можно принимать решение о движении в сторону Крыма. Однако, если им недостает необходимых ресурсов, создание плацдарма становится бесполезным, поскольку противник, не сталкиваясь с сопротивлением, легко уничтожит его" - делится эксперт.

Эксперт напомнил об аналогичной ситуации, когда российские войска создали плацдарм на правом берегу возле Херсона, но тот был ликвидирован украинскими силами. Это произошло потому, что оккупанты не смогли продвигаться в сторону Одессы, и создание плацдарма оказалось бесполезным.

Несколько дней назад российские войска пересекли железнодорожный путь Очеретино – Авдеевка в районе Степового. Свитан сообщил, при этом Вооруженные Силы Украины успешно аннигилируют большие военные подразделения противника вблизи Авдеевки.

В последующем серьезная артиллерийская атака отрезала эту российскую группировку от железнодорожной связи с нашей стороны, затем огненная стена прижала ее к нашим позициям. Наши войска, в свою очередь, использовали пулеметы и минометы для ликвидации противника.

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