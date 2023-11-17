Один гражданин Украины может получить денежную помощь в размере 6 600 гривен на протяжении трех месяцев.

Французская гуманитарная организация ACTED продолжает выделять денежную помощь украинскому населению. Один гражданин Украины может получить денежную помощь в размере 6 600 гривен. Однако не все граждане имеют право претендовать на эту денежную помощь.

Размер денежной помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи и будет выплачен единовременным платежом в течение трех месяцев.

Возможность зарегистрироваться в программе денежной помощи имеют лица, проживающие в территориальных общинах, где реализуется программа ACTED по денежной помощи, и относятся к категориям уязвимости:

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди – в возрасте 60 лет и старше; семьи, в которых есть лица с инвалидностью и малоподвижные лица, нуждающиеся в уходе;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года; семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, чье жилье полностью или частично повреждено из-за военных действий.

Прежде всего, для получения помощи нужно подать заявку на регистрацию по телефону (063) 453-57-10. Обратите внимание, что звонить можно только в рабочее время – с 9 до 16 часов в рабочие дни.

Из документов важно подготовить: паспорт гражданина Украины; идентификационный код; свидетельство о рождении детей; реквизиты банковской карты (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту); акт или фото повреждений жилья, если они есть.

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