Французская гуманитарная организация ACTED продолжает выделять денежную помощь украинскому населению. Один гражданин Украины может получить денежную помощь в размере 6 600 гривен. Однако не все граждане имеют право претендовать на эту денежную помощь.
Размер денежной помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи и будет выплачен единовременным платежом в течение трех месяцев.
Возможность зарегистрироваться в программе денежной помощи имеют лица, проживающие в территориальных общинах, где реализуется программа ACTED по денежной помощи, и относятся к категориям уязвимости:
- одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;
- пожилые люди – в возрасте 60 лет и старше; семьи, в которых есть лица с инвалидностью и малоподвижные лица, нуждающиеся в уходе;
- многодетные семьи и семьи с детьми до одного года; семьи с беременными и кормящими женщинами;
- семьи, чье жилье полностью или частично повреждено из-за военных действий.
Прежде всего, для получения помощи нужно подать заявку на регистрацию по телефону (063) 453-57-10. Обратите внимание, что звонить можно только в рабочее время – с 9 до 16 часов в рабочие дни.
Из документов важно подготовить: паспорт гражданина Украины; идентификационный код; свидетельство о рождении детей; реквизиты банковской карты (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту); акт или фото повреждений жилья, если они есть.
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