Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько еще будет длиться эта война

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, правда ли Украина прошла 70% войны. Об этом специалист сообщил в эфире "Фабрики новостей".

"Я не знаю, таких прецедентов в истории не было, дело в том, что никто не может сказать, сколько будет эта война еще продолжаться. Год, два, пять, а может месяц-два-три. Даже не знаю, что прокомментировать, ведь не знаю случаев, когда война велась программировано, начиналась и заканчивалась", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что начинаются войны случайно, никто не ожидает их. Все не думали, что путин нападет на Украину, рационально анализируя ситуацию. Но это произошло, путин отдал приказ о наступлении. Также никто не думал, что оккупанты подорвут Каховскую ГЭС, все понимали последствия этого.

Также можно обратиться к мировой истории, как начиналась Первая мировая война выстрелом террориста на Балканах с убийством принца Фердинанда. Вторая мировая война начиналась очень внезапно и заканчивались эти войны, ведь никто не мог предвидеть, что сегодня или завтра война закончится.

Вот западные издания считают, что Украина может еще воевать где-то пять лет. И тогда стоит вопрос, откуда взялись 70% пройденной войны. Тогда стоит говорить о том, что Украина прошла только первые 30% от всего срока и предстоит много работать.

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