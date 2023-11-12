Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации, которая сейчас происходит в Крыму.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Крыму, где были уничтожены два десантных корабля. Об этом специалист рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Это шаги одного большого плана, мы же обещали начать борьбу за Крым. Это и есть фактически начало борьбы за Крым. Во-первых, мы фактически решаем вопрос логистики, мы выносим склады, места расположения техники", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что также ВСУ занимаются транспортной инфраструктурой в Крыму и борются с Черноморским флотом России. Также уничтожаются десантные корабли, которые угрожают населенным пунктам в дельте Днепра. Ведь понятно, зачем Россия проводит сейчас тренировки по погрузке техники и личного состава на боевые суда.

Поэтому то что сегодня Крым фактически горит почти во всех регионах кроме южных частей полуострова, куда ВСУ пока еще не достает. Но во всех остальных местах силы обороны уже работают.

При этом Украина сейчас активно выбивает вражеское ПВО в Крыму. Вряд-ли бы ВСУ использовали бы британские и французские ракеты, если бы не было дыры в небе над полуостровом. Именно поэтому используются крылатые ракеты, так как их можно определенным образом запрограммировать, чтобы они пролетели по безопасному пути и попали точно в цель, которая была внесена.

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