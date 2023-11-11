Эксперт напомнил, на россии существует закон, который определяет всех, связанных с средствами массовой информации.

Военный эксперт Олег Жданов в своем новом аналитическом видео обсудил не только текущие политические события, но и выделил любопытную информацию о планируемых изменениях в россии. В частности, он подчеркнул, что, помимо стремления к изоляции, в стране внедряются нововведения, напоминающие времена 1937 года.

"Россия, похоже, не только закрывает свои границы и изолируется, но также принимает решение о том, чтобы библиотекари обязаны будут докладывать о пользователях, бравших книги "иноагентов" в соответствующие органы" - подметил эксперт.

Жданов пояснил, что в россии существует закон, который определяет всех, связанных с средствами массовой информации и литературой, как "своих" и "чужих", и "чужих" обозначают термином "иноагенты". Это приводит к ряду ограничений.

Аналитик подчеркнул, что для получения таких книг пользователю придется лично обратиться к библиотекарю, предоставив свои паспортные данные. Жданов также поднимает вопрос о возможных последствиях для тех, кто выражает несогласие с властью.

Ранее аналитик также подчеркнул, что предупреждения ВСУ о, например, атаках на Крымский мост несут совсем другой характер.

«Мы неоднократно наносили удары. И вот здесь уже после того, как факт свершился и несколько раз уже Крымский мост выводился из строя – это уже морально-психологическое давление на противника. Мы держим таким образом врага в напряжении», - отметил Олег Жданов.

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