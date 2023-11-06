Жахлива трагедія сталася на Сумщині, опубліковані фото та імена загиблих.

Як стало відомо, на Сумщині загинули п’ятеро бійців 117-ї бригади, пише Politeka.net.

Як повідомили у пресслужбі, серед загиблих Юрій Канівець, Андрій Цвик, Артур Білаш та Олег Стрижак, Станіслав Євтушенко.

Військовослужбовці загинули у Великописарівській громаді унаслідок зіткнення з ворожою ДРГ, захищаючи кордони Сумщини.

«Вічна памʼять!»,

«Боже, яке горе!»,

«Герої не вмирають»,

"Жахлива звістка",

"Співчуття рідним і близьким", - коментують нову трагедію українці.

Опубліковано також фото бійців.

Зазначимо, що тим часом стало відомо, що ДБР розслідує загибель військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, а також цивільних від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

За інформацією бригади, в той день загинуло 19 бійців.

Російська ракета вдарила по розташуванню військових в селі Зарічне Запорізької області.

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