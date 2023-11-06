Як стало відомо, на Сумщині загинули п’ятеро бійців 117-ї бригади, пише Politeka.net.
Як повідомили у пресслужбі, серед загиблих Юрій Канівець, Андрій Цвик, Артур Білаш та Олег Стрижак, Станіслав Євтушенко.
Військовослужбовці загинули у Великописарівській громаді унаслідок зіткнення з ворожою ДРГ, захищаючи кордони Сумщини.
«Вічна памʼять!»,
«Боже, яке горе!»,
«Герої не вмирають»,
"Жахлива звістка",
"Співчуття рідним і близьким", - коментують нову трагедію українці.
Опубліковано також фото бійців.
Зазначимо, що тим часом стало відомо, що ДБР розслідує загибель військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, а також цивільних від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.
За інформацією бригади, в той день загинуло 19 бійців.
Російська ракета вдарила по розташуванню військових в селі Зарічне Запорізької області.
Останні новини України:
Осадча, Софія Ротару та інші зірки відреагували на трагедію під Запоріжжям.
Також повідомлялось про моторошну НП з потягом "Київ-Ніжин".
Нагадаємо також, що росіяни перетворюють на попіл мальовничий регіон.