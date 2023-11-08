Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, російська армія нанесла удар по селу Багатир Волноваського району.

Удар, ймовірно, був завданий із реактивної системи залпового вогню «Смерч».

«В епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків», - розповіли в прокуратурі.

Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних.

Це, як розповіли в прокуратурі, це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Окрім домогосподарств, пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Наразі прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Тим часом стало також відомо про наслідки нових обстрілів Сумщини. За минулу добу російські окупанти били по області майже сто разів.

У результаті обстрілів пошкоджено п’ять приватних домоволодінь, приміщення цеху фермерського господарства, два автомобілі та лінії електропередач.

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