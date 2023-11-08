Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, российская армия нанесла удар по селу Богатырь Волновахского района.

Удар, вероятно, был нанесен из реактивной системы залпового огня "Смерч".

«В эпицентре попадания кассетных осколочно-фугасных боеприпасов оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов», - рассказали в прокуратуре.

Под завалами одного из них, в кирпичном подвале, во время проведенных спасательно-поисковых работ обнаружены тела трех погибших гражданских.

Это, как рассказали в прокуратуре, мужчина 58 лет, его 60-летняя жена, а также их 33-летний сосед.

Кроме домохозяйств, повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.

В настоящее время прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Тем временем также стало известно о последствиях новых обстрелов Сумщины. За минувшие сутки российские оккупанты били по области почти сто раз.

В результате обстрелов повреждены пять частных домовладений, помещение цеха фермерского хозяйства, два автомобиля и линии электропередач.

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