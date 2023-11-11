Продолжается контрнаступление ВСУ, особенно активно оно развивается на левом берегу Херсона, подчеркнул Олег Жданов. Важным положительным моментом является переброска бронетехники Силами обороны Украины на левый берег, что может значительно ускорить продвижение пехоты в этом районе фронта.

Олег Жданов отметил, что последние действия, включая назначение нового командующего группой войск "Днепр", не привели к радикальным изменениям, и ситуация остается стабильной: украинские силы продолжают расширять контрольный плацдарм на левом берегу.

"Важным аспектом является появление кадров, геолокализованных в районе левого берега, свидетельствующих о начале переброски бронетехники. Это сигналит о возможном изменении характера боевых действий, в частности, о поддержке пехоты силами бронетехники" - делится эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что анонсирование поставок военной помощи от западных партнеров также отличаются от заявления, которое сделал Баранов.

«Тоже самое по поставкам. Мы же всегда незнаем – это уже постфактум или анонс. Где эта партия поставок? Тут не надо путать эти вещи. Многие страны анонсируют эти пакеты, это часть информационной войны, она не привязана к конкретному. А здесь мы говорим, что мы будем наносить. Так их надо наносить, а не говорить о них», - подчеркнул Олег Жданов.

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