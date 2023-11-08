Минулої доби відбулося понад 40 бойових зіткнень, стало відомо, як змінилася ситуація в Авдіївці та Бахмуті.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаки окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського», - повідомили в Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог штурмував в районі Старомайорського, успіху не мав.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Також у Генштабі ЗСУ підкреслили, що українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, а також ведуть наступ на Мелітопольському напрямку.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини.

Експерти повідомляють про перекидання обмеженої кількості бронетехніки та більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру на ТОТ регіону на випадок відступу.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляв про жорстокі бої у районі Берхівки, Кліщіївки та Хромового.

На Авдіївському напрямку, за його словами, йдуть важкі бої по залізниці та західніше неї у напрямку Степового, а також на околицях АКХЗ та у напрямку Сєвєрного.

А на Купʼянському і Лиманському ворог не мав успіхів у численних штурмах у районі Першотравневого.

За словами кореспондента, ворог готує нові атаки на пд-сх від Вугледара та у напрямках Рівнополя зі Старомайорським.

Коментуючи ситуацію на Херсонщині, Мірошніков зазначив, що там українські захисники роблять нереальні речі.

«По лівому берегу Херсонщини ситуація поступово переходить з розряду "Ахахаха, та ми зараз парвьом їх на тому невеличкому плацдармі" до "А як же так сталося?". Наші воїни там роблять нереально круті речі…», - зазначив Мірошніков.

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